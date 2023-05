Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati? Dopo alcune indiscrezioni che vorrebbero la coppia in crisi, arriva Dagospia con una news flash che allerta il nutrito fandom degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip.

Dandolo flash! Al borgo delle perse a Milano Pierpaolo Pretelli, ex signor Salemi, ha spopolato nel mondo gaio. Fan club in delirio. Si suppone che Pretelli e la sua fidanzatina social Giulia Salemi si siano mollati. Solo strategia mediatica? Ah, non saperlo.