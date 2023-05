E’ tempo di reunion tra ex del GF Vip. Dopo quella tra Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro, la più “infuocata” è certamente stata quella tra Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Protagoniste indiscusse della quinta edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, le due donne si sono ritrovate nelle passate ore allo stesso evento a Montecarlo.

Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci allo stesso evento

Stessa festa in barca, quella organizzata da Fedez e Lazza in vista del lancio di Boem, la nuova bevanda realizzata dai due rapper. Per l’occasione i due artisti hanno scelto come location Montecarlo, con un party esclusivo su uno yacht e che ha visto la presenza di numerosi volti noti.

Oltre a Paola Di Benedetto, Mara Sattei, Andrea Damante, Ludovica Pagani e svariati tiktoker, vi erano anche le due ex gieffine, Elisabetta Gregoraci – che a Montecarlo è di casa – e Giulia Salemi, fresca del successo a Cannes. Le due sono ben visibili in un video postato da Fedez su Instagram (che potete vedere in apertura).

Elisabetta e Giulia sono ben distanti l’una dall’altra ma il loro incontro ha destato non poca curiosità, soprattutto alla luce dei loro ‘precedenti’ che i fan di entrambe ricorderanno molto bene ma che sono ormai acqua passata.