La presenza di Giulia Salemi a Cannes non è affatto passata inosservata. L’influencer ha conquistato tutti con la sua bellezza e la sua eleganza, regalando un red carpet indimenticabile ai suoi fan. Sul celebre tappeto rosso, tra i più ambiti al mondo, è riuscita a farsi notare senza bisogno di particolari “effetti speciali”, attirando in maniera del tutto naturale i flash dei paparazzi.

Giulia Salemi da sogno a Cannes conquista tutti

Giulia Salemi ha attirato l’attenzione degli obiettivi dei fotografi sfoggiando sul red carpet di Cannes un abito super elegantissimo, total white, con maniche asimmetriche e collo alto. Un look assolutamente ricercato e che ha conquistato certamente un posto importante nella lista dei più eleganti outfit del Festival di Cannes 2023, dove i look nude sembrano essere del tutto sorpassati.

Non è un caso se da due giorni il nome di Giulia Salemi spunta in cima alle tendenze di Twitter, con una serie di scatti che immortalano l’influencer in tutta la sua bellezza.

E proprio la Salemi ha voluto ringraziare tutti su Instagram, commentando la sua esperienza a Cannes come una sfida, certamente vinta:

Mostrare la parte più essenziale e semplice di me stessa è stata una sfida importante. Volevo affrontare questo red carpet nella mia veste più autentica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

L’influencer ha voluto poi ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile la sua presenza sul celebre red carpet, da L’Oréal alla sua stylist.