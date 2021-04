Giulia Salemi risponde a Chiara Nasti. Come ben sapere l’italo persiana ha appena lanciato la sua linea di costumi e, proprio NastiLove, le ha consigliato di non copiarla (senza nemmeno citarla in prima persona, giusto per rimanere sul vago…).

Giulia Salemi “risponde” a Chiara Nasti: “Non ho copiato nessuno…”

E se io stessa avevo affermato che Giulia Salemi probabilmente non avrebbe mai risposto alla polemica, proprio ieri Giuly Power mi ha “sconfessato” ed ha citato la faccenda nel corso della diretta Instagram con Pierpaolo Pretelli, in occasione del suo compleanno:

C’è il modello Kim, il modello Kyle, il modello delle principesse Disney che adoro…. – si legge su blogtivvu.com – Perché fanno il nome di Chiara Nasti? Ma non lo so… praticamente è uscita una roba di costumi. Io parlo delle Kardashian da sempre quindi non c’è stata assolutamente volontà da parte mia di copiare nessuno se non che ho dato una serie di nomi che sono i miei nomi: le principesse Disney e la famiglia Kardashian perché io le nomino sempre. Quello è un body che Kim usa sempre quindi mi sono ispirata a Kim.

Chiara Nasti avrà capito che Giulia Salemi si è ispirata a Kim Kardashian e non ha copiato lei? Mi pare che il concetto sia stato abbastanza chiaro.