Chiara Nasti lancia una frecciatina a Giulia Salemi: ecco per quale motivo

Chiara Nasti è convinta di avere il monopolio delle linee sui costumi da bagno? A quanto pare la risposta è sì. E così, dopo il successo ottenuto da Giulia Salemi che ha debuttato pochi giorni fa con una collezione da lei creata, NastiLove ha deciso di dire la sua facendo finta di non dire la sua.

Chiara Nasti lancia una frecciatina a Giulia Salemi

Il gioco di parole è lecito quanto necessario. Chiara Nasti ha condiviso un articolo oscurando il nome di Giulia Salemi. Nel focus “incriminato”, l’influencer con la passione dei tatuaggi senza senso, ha aggiunto: “Don’t copy me, be yourself girls”, ovvero “Non mi copiate, siate voi stesse ragazze”.

Ma davvero?

A parte che, se devi lanciare una frecciatina pubblica, non oscuri il nome, tagghi la persona in questione e te ne assumi le responsabilità. Ma scrivere “non mi copiare siate voi stesse” ha generato in me esattamente questa reazione:

Giulia attualmente non ha risposto e, conoscendola un po’, per fortuna nemmeno lo farà.

Giulia si racconta a Vanity Fair