Giulia Salemi intervistata tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine in edicola, racconta come affronta le critiche e svela quanto è cambiata dopo la fine del Grande Fratello Vip.

Non voglio fare l’ipocrita, se leggo degli insulti, specialmente gratuiti, non ci rimango bene. Con gli anni ho imparato a dare meno peso. Amo le critiche costruttive, altro sono i messaggi per ferire e insultare. Non dimentichiamoci che tutti abbiamo una vita che è un compromesso tra quella che vorremmo e la realizzazione dei nostri sogni. A volte devo dire che i social stanno diventando un po’ tossici.