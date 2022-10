Giulia Salemi è entrata ufficialmente a fare parte della famiglia di R101. Durante il primo giorno in radio, la regina dei social del Grande Fratello Vip, ha ricevuto la sorpresa del fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Nel lanciare un messaggio audio di un telespettatore in merito alla “canzone che ti fa stare bene”, Giulia ha ascoltato un video di Pierpaolo Pretelli che ha fatto una dolcissima dedica:

Ciao amore, sono Pier. Questa volta ti dedico io la canzone che ti fa stare bene e non può che non essere “La nuova Stella di Broadway” . Mi emoziono anche a chiedertela. Questo per farti il mio migliore in bocca al lupo per questa tua nuova esperienza, benvenuta in famiglia a R101.