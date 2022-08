Giulia Salemi torna al Grande Fratello Vip? A quanto pare la giovane conduttrice fresca di Giffoni Film Festival, potrebbe fare parte del reality show ma con un ruolo del tutto inedito.

“Al momento è solo un rumors ma pare che Giulia Salemi nel prossimo Grande Fratello Vip potrebbe avere un ruolo in studio, nel backstage, con i coinquilini appena eliminati” scrive the pipol che aggiunge:

E se Giulia potrebbe ricoprire un ruolo inedito nel backstage, Pierpaolo Pretelli dovrebbe condurre il GF Vip Party insieme a Soleil Sorge, protagonista della scorsa edizione che si è conclusa pochi mesi fa.

Ero una bambina curiosa, ma anche diversa. Il tema di Giffoni quest’anno “Gli invisibili”, a tratti lo sono stata anch’io.

Ho sempre sofferto il fatto di non riuscire ad amalgamarmi perfettamente nel gruppo dei cosiddetti “fighetti e fighette” della scuola. Io ero italo-persiana, avevo dei tratti particolari, il monociglio quando ero piccola, i capelli neri, parlavo un’altra lingua, avevo delle origini diverse rispetto a quelle più “cool” come italo-americana o italo-francese.

Quello che poi mi rendeva insicura e a tratti invisibile da piccola, è quello che è diventato il mio cavallo di battaglia da grande, è quello che mi ha reso grintosa, e soprattutto mi ha insegnato a lottare giorno dopo giorno per prendere quello che desidero e sogno, senza permettere più agli altri di dire se sono giusta o non giusta, adatta o no, visibile e non visibile.