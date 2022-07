Interessanti novità professionali per la giovane Giulia Salemi che continua a collezionare successi. La carriera dell’ex Vippona procede spedita e dopo l’importante salto dello scorso anno che le permise di portare il suo format nato su Instagram, Salotto Salemi, sulla piattaforma Mediaset Infinity, adesso si prepara ad un altro traguardo.

Giulia Salemi e Salotto Salemi 2 approdano in tv

Giulia Salemi si evolve e con lei anche Salotto Salemi che continuano a crescere insieme ed in vista della seconda edizione si preparano ad approdare in tv. E’ quanto emerso dalla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset e che vedranno Giulia tra i protagonisti della rete.

La seconda stagione del programma di make-up artist con Giulia andrà in onda sul canale tematico La5. Alla luce degli ottimi ascolti, il programma è stato rinnovato e ‘promosso’ in tv.

Salotto Salemi 2 andrà in onda il prossimo ottobre, questa volta non più in streaming ma sul piccolo schermo, su La5, in seconda serata. In programma 6 puntate, ciascuna con una ospite differente che si farà truccare da Giulia tra una chiacchiera ed una domanda curiosa della padrona di casa.