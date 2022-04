Giulia Salemi compie oggi 29 anni ed in occasione del suo compleanno non potevano mancare alcuni auguri da parte di persone a lei speciali. Tra queste, un posto in primo piano nel suo cuore è occupato da Dayane Mello, grande amica e collega, che alla sua Giulia ha dedicato parole di vero affetto.

Giulia Salemi, gli auguri di buon compleanno di Dayane e Pierpaolo

A Giulia Salemi, Dayane Mello ha rivolto il suo ultimo post Instagram nel quale ha voluto inserire alcune delle foto più belle tratte dalla loro convivenza nella spiatissima Casa del Grande Fratello Vip e non solo:

Sai, amica, sono così felice di aver trovato qualcuno con cui condividere le mie giornate. La nostra amicizia è così forte e così speciale che già la considero una sorella per me. È fantastico essere con te e sapere che mi capisci solo dal mio sguardo. La nostra connessione è unica ed è per questo che so che questa amicizia non finirà mai.

Dayane si è augurata di poter ancora vivere tante nuove avventure ancora insieme, augurandole buon compleanno!

E sotto la pioggia di auguri dolcissimi non poteva ovviamente mancare quello del suo Pierpaolo Pretelli che condividendo un video su Instagram ha scritto:

Meravigliosa creatura. Anima pura e rara. Con la tua energia e allegria hai conquistato il cuore di tanti, in particolar modo il mio. Questo mini video racconta la nostra vita quotidiana, sorrisi, unione , complicità , semplicemente racchiude la parola Amore. Grazie perché donandomi il tuo sorriso ogni giorno, mi rendi sempre più felice e innamorato, sempre più consapevole che SEI TU! Unica cosa che ti chiedo è di sorridere, fallo sempre ti prego, perché quando sorridi sei ancora più bella! Auguri di buon compleanno amore mio.