“Dayane Mello? Andrebbe contro tutti per me!”, parla Soleil Sorge

Soleil Sorge e Dayane Mello si sono potute riabbracciare dopo la fine del Grande Fratello Vip. La loro carriera lavorativa prosegue a stretto contatto ed infatti, una partecipa alla Pupa e il Secchione Show come opinionista e l’altra conduce lo spinoff su Mediaset Infinity.

Intervistata dal buon Valerio Palmieri tra le pagine di Chi Magazine, Soleil Sorge svela che Dayane Mello è la sua prima fan e sostenitrice e faceva il tifo per la sua vittoria: “Per me andrebbe contro tutti”, ha dichiarato la Sorge:

Soleil ha svelato anche la sua attuale situazione sentimentale con il fidanzato Carlo:

Mi dispiace che sia stata coinvolta una persona seria: non volevo, è stato inevitabile e c’è stata una caccia all’uomo. I miei sentimenti sono gli stessi di quando sono entrata. Uscendo dalla Casa non sapevo cosa avessi dentro, perché il tempo cambia le cose. Ma, quando ci siamo rivisti e sentiti con Carlo, in quel momento è stato come tirare fuori dal congelatore il mio gelato preferito per assaporarne di nuovo quel gusto.