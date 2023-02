Un San Valentino decisamente ‘alternativo’, quello vissuto da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, insieme ad Alfonso Signorini, a Napoli, per motivi prettamente lavorativi. La presenza del padrone di casa del Grande Fratello Vip, tuttavia, potrebbe essere stata fondamentale per la coppia dei Prelemi.

Giulia e Pierpaolo, pace grazie a Signorini?

Proprio Signorini, durante la diretta della passata puntata del GF Vip aveva dato a Giulia Salemi l’assist per poter parlare in prima persona dell’indiscrezione relativa alla crisi con Pierpaolo. E l’influencer era stata perfetta, nel suo intervento, durante il quale non ha affatto parlato di rottura ma ha confermato il momento delicato che sta vivendo con Pierpaolo.

L’amore non è messo in discussione, e questa è indubbiamente la cosa importante per la coppia nata proprio nella spiatissima Casa del GF Vip. Confermando il San Valentino “strano” che avrebbe trascorso con il conduttore e con Pretelli, Giulia aveva scherzato con Signorini esclamando: “Magari ci fai anche da psicologo!”.

E probabilmente il direttore di Chi ha preso alla lettera le parole di Giulia. “Forse ce la facciamo…”, ha scritto Alfonso, per l’occasione nei panni di “padre Alfo”, a cena con i Prelemi. “Chi vivrà vedrà …. Io ce l’ho messa tutta”, ha fatto sapere nella didascalia al video postato su Instagram.

E ce lo auguriamo anche noi! Il “like” di Giulia e Pier al post la dicono lunga sul possibile sereno alle porte.