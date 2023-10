Giovanna Mezzogiorno è una delle attrici più famose del panorama italiano, con successi di critica e tanti riconoscimenti. È figlia d’arte dell’attore napoletano Vittorio Mezzogiorno e dell’attrice milanese Cecilia Sacchi. Scopriamo tutte le informazioni sul marito, i figli ed anche i problemi che ha vissuto dopo essere ingrassata.

Giovanna Mezzogiorno, marito e figli

Giovanna Mezzogiorno ha iniziato a lavorare nel cinema nel 1995 e da allora ha avuto una carriera sfolgorante con ruoli spesso difficili e impegnativi che le hanno dato moltissimi riconoscimenti.

Per quanto riguarda la sua vita privata, è madre di due gemelli, Leone e Zeno, nati prematuri il 26 agosto 2011. Il padre dei bambini è Alessio Fugolo, un macchinista conosciuto sul set di “Vincere”.

La coppia si è sposata nel 2009, ma recentemente si sono separati.

Dopo la nascita dei due figli, Giovanna ha preso venti chili. Questa cosa in qualche modo l’ha emarginata per un po’ di tempo dallo schermo.

Il body shaming dopo essere ingrassata

Lei stessa ha raccontato la sua storia autobiografica in Unfitting (inadeguata), parlando del body shaming, del bullismo e anche di come sia complesso il mondo del cinema in questo senso:

Gli attacchi al fisico possono essere devastanti in fase adolescenziale, tanto da indurre a gesti gravi.

A me è successo in un’altra età e posso dire che fa male comunque, fa male sempre. Ho preso 20 chili durante la gravidanza dei miei due gemelli.

Poi, è pure un alibi: sono stata grassa 10 anni anche per pigrizia, perché ho fatto più vita casalinga che lavorativa, era più facile andare a svuotare il frigo.

Bisogna essere onesti. Ma non è possibile però che questo diventi un’arma degli altri per offendere, denigrare, ricamare leggende su una mia malattia.

Sono cose gravi da dire, possono rovinare la vita di una persona. Quello che si viene a creare è qualcosa di allucinante.

Ci vuole molta resistenza e si vivono varie fasi.

Prima c’è lo sbigottimento, poi bisogna capire cosa sia successo e alla fine bisogna saperne ridere.

Per questo ho fatto un corto con questo tono sul body shaming, ricordando sempre che può distruggere la vita delle persone.