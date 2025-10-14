Giorgia ed Emanuel Lo, lite al ristorante: interviene il figlio

Giorgia e Emanuel Lo: “Siamo una coppia di esauriti”, il figlio Samuel li rimprovera durante una lite al ristorante

Giorgia ed Emanuel Lo sono legati da oltre vent’anni, e il loro rapporto – come ha raccontato la cantante – è fatto di forti contrasti, tra momenti d’amore e piccole crisi quotidiane. “Siamo una coppia di esauriti. Ci dividiamo tra odio e amore, è normale”, ha detto con ironia durante un’intervista radio.

Il loro legame è nato sul lavoro, ma inizialmente entrambi avevano messo dei paletti: niente coinvolgimenti sentimentali nell’ambiente professionale. Alla fine, però, il cuore ha avuto la meglio. Oggi condividono vita privata e genitorialità con il figlio Samuel, che ha 15 anni e, a quanto pare, è già molto maturo. Lui con sede fissa ad Amici di Maria De Filippi, per lei recentemente si sparge sempre più la voce di un posto accanto a Carlo Conti a Sanremo 2026, qui il retroscena.

Lite al ristorante, rimproverati dal figlio: il retroscena

Nel corso di un’intervista a RDS, Giorgia ha raccontato un aneddoto divertente – e un po’ imbarazzante – sulla loro vita in famiglia. Lei ed Emanuel, come capita a tante coppie, hanno avuto una discussione piuttosto accesa in pubblico. A sorprenderli è stata la reazione del figlio, che si è trovato a doverli richiamare all’ordine: “Qualche sera fa, al ristorante, abbiamo avuto una brutta lite. A un certo punto nostro figlio ha detto: ‘Adesso se non la smettete io mi alzo e me ne vado’. Sembrava lui il genitore e noi i figli”.

Una scena che, se da un lato fa sorridere, dall’altro mostra quanto la loro famiglia sia unita e capace di affrontare anche i momenti meno perfetti con complicità e senso dell’umorismo.

Una relazione fatta di quotidianità e semplicità

Anche se entrambi sono molto noti nel panorama musicale e televisivo, la loro relazione è costruita su abitudini semplici e momenti autentici. Emanuel Lo, coreografo e volto noto di Amici di Maria De Filippi, ha raccontato che la scintilla tra lui e Giorgia è scoccata subito: “Dalla prima volta che ci siamo visti c’è stata una scintilla, però ci eravamo incontrati lavorando e per me il lavoro non si mischia mai ai sentimenti”. Ma alla fine, hanno ceduto all’evidente attrazione reciproca. “Quell’emozione era forte, con lei c’era qualcosa di diverso”, ha aggiunto.

Nel loro quotidiano lontano dai riflettori, sono una coppia come tante: “Sono uno che fa la spesa e Giorgia è una che cucina. Ogni tanto ci troviamo a ballare abbracciati”, ha rivelato Lo, regalando l’immagine di un amore costruito sulla semplicità e la complicità.