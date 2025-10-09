Co-conduttrice Sanremo 2026, Conti vuole lei: ecco chi

Carlo Conti è pienamente immerso nei preparativi della prossima edizione del Festival di Sanremo 2026, e da luglio lavora senza sosta per costruire uno show all’altezza delle aspettative. Di recente ha dichiarato di aver già ascoltato oltre cento canzoni inviate dai big in lizza per partecipare al Festival. La comunicazione ufficiale della lista dei cantanti in gara arriverà tra fine novembre e inizio dicembre, in diretta al Tg1: “Ascolto i pezzi quando sono in treno, in auto, nel traffico e quando accompagno mio figlio a scuola. I primi ascolti li faccio senza cuffie, a volume basso.”

Conti ha confermato che, come l’anno scorso, annuncerà i nomi in diretta Tg1, probabilmente entro due mesi.

Ma oltre ai brani, l’attenzione è ora anche sul cast che salirà sul palco con lui al Teatro Ariston. Secondo quanto svelato da Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di Gossip, il primo nome che il conduttore avrebbe contattato per affiancarlo è quello di Giorgia.

“Lei tentenna ma resta la prima scelta”

Parpiglia ha riportato che Carlo Conti la vorrebbe al suo fianco per la conduzione, anche se al momento non ci sarebbe ancora una risposta definitiva dall’artista: “Conti vuole Giorgia! I rumors sono insistenti: per il prossimo Festival della Canzone Italiana Carlo Conti vorrebbe al suo fianco Giorgia, che a X Factor ha superato brillantemente l’esame da conduttrice. Lei al momento tentenna, ma resta la prima scelta.”

Un’ipotesi, quella della presenza di Giorgia, che sembra avere fondamenta solide, considerando che lei stessa aveva espresso interesse a condurre il Festival. In un’intervista di luglio a Leggo, infatti, aveva dichiarato: “Ti dico di sì. Il posto però è occupato (ride). Quando sarà libero, sarò decrepita. Ma la direzione artistica mi piacerebbe da morire.”

Un concetto che la cantante ha ribadito anche durante la conferenza stampa di X Factor lo scorso mese:

“Se mi piacerebbe condurre Sanremo? Non penso che me lo faranno fare, però, sai… devo dire che mi piacerebbe tanto.”

Per altro, Giorgia non è nuova alla conduzione sul palco dell’Ariston: nel febbraio 2024 ha affiancato Amadeus nella seconda serata del Festival, lasciando un’ottima impressione sul pubblico.

“Io da piccola sognavo di condurre. Avevo proprio il sogno di dire ‘con la canzone, dirige l’orchestra il maestro’. Se ho rubato qualche segreto da conduttori come Pippo Baudo? No, perché nemmeno pensavo che mi sarebbe successo di presentare.”

Ora resta solo da capire se la cantante di “La Cura Per Me” accetterà la proposta e tornerà sul palco del Festival, stavolta con un ruolo da vera protagonista al fianco di Carlo Conti.