Ginevra Lamborghini svela gli attuali rapporti con Antonino dopo il GF Vip

Niente da fare per Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese dopo il Grande Fratello Vip. La ex concorrente, ospite di Casa Chi, ha parlato del suo attuale rapporto – inesistente – con l’ex di Belen Rodriguez.

Antonino che fine ha fatto? Non lo so perché lo chiedete a me? Siamo rimasti amici ma poi come alla fine c’è sempre stato questo affetto che ci legava e poi… forse le cose dovevano andare così.

Ginevra ha specificato di aver stabilito un affetto molti intenso con Antonino:

Ginevra ha concluso:

Ero pronta a conoscerlo ma ci tengo a dire che sia sbagliato attaccare Antonino perché non ha fatto niente di male e non mi sento offesa. Sono scelte… È tutto ok. Io non sono certamente la sedotta e abbandonata come qualcuno mi dipinge. Siamo in buoni rapporti, credo, anche perché non ci sentiamo, ognuno ha la sua vita.