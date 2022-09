Perché Ginevra e Elettra Lamborghini hanno litigato? La prima, dentro la Casa del Grande Fratello Vip 7, ha raccontato di non parlare con la sorella dal 2019, nonostante i numerosi tentativi (andati a vuoto) di riconciliazione.

Ho provato in tutti i modi… cosa gli ho fatto? Tutti mi dicono che il tempo passa e aggiusta le cose. Io non ci credo! Io penso a quanto tempo sto aspettando… se non posso scriverle? Sì, io le scrivo ma mi ha bloccato ovunque! Mi ha bloccato su Instagram, sul telefono… ha bloccato i miei amici. Lei non mi vuole a Natale, non mi vuole a Capodanno… cosa fanno mia mamma e mio papà? Ci hanno provato tutti! Facciamo i Natali separati dal 2019.

Io non la vedo e non ho modo di parlarle dal 2019 e ci ho provato a suon di lettere a suon di tentativi. Il motivo? Non lo so neanche io ma io credo che non lo sappia neanche lei perché davvero… è nata per una stupidaggine. Non abbiamo avuto liti abbiamo avuto una rottura.