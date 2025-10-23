Amico di Gianmarco sbugiarda Martina: le rivelazioni

Amico di Gianmarco svela: “Ecco i messaggi con Martina! Si sentono dall’estate”

Il già intricato intreccio sentimentale che coinvolge Gianmarco Steri, Martina De Ioannon (qui per gli ultimissimi avvistamenti, foto, video e tv), Ciro Solimeno e Cristina Ferrara sembra destinato a complicarsi ulteriormente. A quanto pare, il quadrilatero amoroso potrebbe presto trasformarsi in un pentagono, o forse addirittura in un esagono.

Tutto è iniziato quando una ragazza ha rivelato di aver frequentato Gianmarco sia prima che dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne. La stessa giovane ha raccontato di averlo incontrato a una serata al The Sanctuary, dove erano presenti anche Martina, Ciro e l’ex di lei, Raul Dumitras.

“Martina ha raggiunto Gianmarco al bar, era tutta agitata. Raul appena ha visto la situazione è andato via. Dopo il party lui però ha scritto a me su WhatsApp, ma io ho capito che forse mi voleva per una nottata e basta e quindi ho detto di no“.

A chiarire ulteriormente cosa sia accaduto quella notte, in cui pare che Martina e Ciro abbiano discusso animatamente e lei si sia riavvicinata a Gianmarco, è intervenuto un amico del tronista.

L’amico di Gianmarco: “Ecco come è andata quella sera al The Sanctuary”

A parlare è un certo Matteo, conoscente di lunga data di Gianmarco, che ha raccontato tutto al blogger Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo.

“Quella sera ero lì, era il 25 settembre e stavo con Gianmarco e altri del gruppo nostro che ogni tanto escono con noi. Eravamo ad un tavolo di questa discoteca, i tavoli sono disposti intorno alla piscina e dall’altro lato della piscina abbiamo visto Martina, Ciro e altri conoscenti loro. Io ho riconosciuto subito Martina perché la conosco bene, ci sono cresciuto insieme, noi siamo della stessa zona di Roma e ci conosciamo da più di dieci anni. Mi sono avvicinato a Gianmarco e gli ho detto ‘guarda che dall’altra parte ci sono Martina e Ciro’, lui all’inizio non ha dato rilevanza a questa cosa, anche perché ci sta beccarsi nello stesso locale“.

“Si sentono dal 10 settembre, ecco cosa si scrivevano”

L’amico loquace di Gianmarco non si è limitato a raccontare la serata, ma ha anche svelato che tra lui e Martina ci sarebbero stati contatti frequenti, risalenti addirittura all’estate. A suo dire, la loro comunicazione è iniziata già dal 10 settembre, con messaggi dal tono sempre più intimo.

“Poi a un certo punto Gianmarco accende il suo cellulare e mi fa leggere tutte le conversazioni tra lui e Martina, perché si scrivevano! – ha dichiarato l’amico di Gianmarco – Mi ha fatto vedere anche le date e posso assicurarvi che le loro conversazioni andavano avanti da metà settembre. In uno di questi messaggi lei ha scritto ‘io stasera andrò al The Sanctuary, vieni anche tu?’ e lui ha risposto di sì. Quindi quell’incontro a fine settembre non era per nulla casuale. Questo in discoteca quel 25 settembre è stato il primo incontro vero tra loro due. Le prime chat erano del 10 settembre e c’erano messaggi come ‘mi manchi tanto’, ‘quando ci vediamo?’. Martina ha proprio scritto: ‘Voglio stare da sola con te, ho voglia di te’. Il tenore dei messaggi era quello. Dove chattavano? Sui DM di Instagram. Però è sempre stata lei la prima a scrivere e Gianmarco nelle risposte era più freddo, ma perché sapeva che lei era fidanzata. Ricordo che lui le ha chiesto: ‘Ma perché non hai scelto me al posto di Ciro? Se dici che vuoi me, potevi scegliermi’. Lui le ha anche scritto: ‘Fai un doppio gioco? Se vuoi me rompi la tua relazione’“.

La lite tra Ciro e Martina

Secondo la testimonianza, proprio quella sera del 25 settembre Martina e Ciro avrebbero avuto un acceso confronto a bordo piscina, probabilmente a causa della vicinanza tra la De Ioannon e Steri.

“Lei stava ancora con Ciro in quel periodo. Ciro però non sapeva nulla, io ho visto anche una scena quel 25 settembre… loro due hanno litigato. Lui ha scoperto tutto e dopo una discussione ha abbandonato la discoteca e Martina è rimasta con gli altri. Io non so se Ciro abbia scoperto dei messaggi quella sera, ma posso dire che era furioso quando se n’è andato. Quella famosa sera ci sono state delle interazioni. Gianmarco si è alzato per andare al bar a prendere un drink e nello stesso momento anche lei si è alzata per raggiungere il bancone. Si sono parlati, li abbiamo visti abbracciati, ma non si sono baciati. Ho visto che erano insieme al bar a chiacchierare“.

“Si frequentano, ma tutto è partito da Martina”

Matteo, l’amico di Gianmarco, ha concluso il suo racconto durante un intervento a Casa Lollo, confermando ciò che ormai sembrava evidente a molti: tra Gianmarco e Martina ci sarebbe in corso una relazione.

“In questo momento Gianmarco e Martina si stanno frequentando, è una cosa segreta, ma posso dirti che si vedono e che è cominciato tutto da Martina. Gianmarco mi ha anche detto che la fine della sua storia con Cristina è dovuta a divergenze caratteriali e non a Martina“.