Gianmarco e Martina presto in tv? Video in discoteca e treno per..

Gianmarco e Martina, video in discoteca insieme e un treno per..

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon di nuovo insieme: gli ultimi avvistamenti e una segnalazione che potrebbe riservare sorprese

Gianmarco Steri e Martina De Ioannon sono sempre più inseparabili. Dopo le prime indiscrezioni su un possibile riavvicinamento, adesso arrivano conferme sempre più evidenti (lo stesso Gianmarco ha rotto il silenzio, qui per recuperare le sue parole). I due sono stati nuovamente beccati insieme, e ormai sembrano proprio una coppia a tutti gli effetti.

A lanciare una delle ultime segnalazioni è stato ancora una volta Alessandro Rosica, che ha condiviso un video in cui Gianmarco e Martina ballano insieme in un noto locale romano. Le immagini parlano chiaro: sorrisi complici, movimenti sincronizzati e una confidenza che difficilmente lascia spazio a dubbi (trovi il video a inizio articolo).

Ma non è finita qui. Poco fa è arrivata un’altra segnalazione, ancora più interessante, dalla blogger Dariatvgossip. Una foto li ritrae mentre scendono insieme da un taxi nei pressi della stazione Termini di Roma. Un dettaglio che ha subito scatenato la curiosità dei fan: dove stavano andando?

Possibile ospitata in tv, (a Verissimo?)

Secondo alcune voci circolate sui social, i due potrebbero essere diretti in uno studio televisivo. C’è chi ipotizza un’ospitata a Verissimo, il salotto del weekend condotto da Silvia Toffanin, spesso teatro di prime ufficializzazioni e interviste di coppia. Perchè prendere un treno da Roma? La maggior parte degli studi mariani sono nella Capitale. I due si stanno spostando a Milano? Se così fosse, potremmo vederli presto raccontare la loro storia proprio davanti alle telecamere.

Anche Isabella di IsaeChia ha parlato di ospitata prestissimo, però a Uomini e Donne, insomma, a quanto pare manca pochissimo:

La serata con gli amici e la preoccupazione di Gianmarco: la segnalazione di Lorenzo Pugnaloni

Una segnalazione della serata di ieri tra Martina, Gianmarco e i suoi amici:

Gianmarco e Martina, entrambi conosciuti al grande pubblico grazie alle recenti esperienze televisive, non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla natura della loro relazione. Tuttavia, gli indizi sono tanti, e sempre più evidenti.

Sui social, i fan si dividono: c’è chi li sostiene e apprezza la loro sintonia, e chi continua a porsi domande su tempi e dinamiche della loro frequentazione. Una cosa è certa: il feeling tra loro non passa inosservato, e l’interesse del pubblico è altissimo.