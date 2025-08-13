Gianmarco e Cristina lasciati o ancora insieme? Il video

Negli ultimi giorni si sono rincorse voci insistenti di una rottura tra Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, la coppia di Uomini e Donne. La relazione non ha mai convinto troppo fino in fondo. Gianmarco non commenta i vari gossip e le segnalazioni sul web continuano a spingere verso l’idea che la loro frequentazione sia finita.

Le tensioni social

Deianira Marzano ha riportato che la rottura sarebbe stata voluta da Gianmarco, e che Cristina sarebbe rimasta molto ferita, tanto da non rispondere più ai suoi messaggi. Il tronista, nel frattempo, è stato fotografato in vacanza in Sicilia con amici e senza la compagna, alimentando ulteriormente i sospetti.

Ad aggiungere altra carne al fuoco, è stata poi l’assenza di contenuti condivisi tra i due sui social, e il fatto che Cristina ha iniziato a mostrarsi da sola. L’ultimo post insieme risale a luglio, durante una vacanza a Santorini.

Arriva la smentita ufficiale, il video

A stemperare lo scenario, è stata Deianira Marzano. Un utente, infatti, ha mandato un video all’espera di gossip in cui i due riappaiono di nuovo insieme a Salerno, il video a inizio articolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CRISTINA FERRARA (@cristinaynaferrara)

La verità? Forse ancora da scrivere

Le ultime immagini – soprattutto quella condivisa da Deianira Marzano – li mostrano ancora una volta insieme a Salerno, in un clima sereno ed affettuoso. Questo conferma che, almeno nel presente, la loro relazione non è cessata. Ma qualcosa prima aveva fatto vacillare le certezze: distanze geografiche, silenzi social, e racconti di tensioni reali.

Se è tutto risolto con una cena o con le vacanze insieme, lo scopriremo solo col tempo. Intanto i fan sperano che tra Gianmarco e Cristina sia tutto ok… oppure che, se non lo è, la verità emerga presto, senza fraintendimenti e pettegolezzi.

Voi che ne pensate?