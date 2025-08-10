“E’ finita tra Gianmarco e Cristina, ecco perchè”: i retroscena e la segnalazione

Gianmarco e Cristina, è davvero finita? Le segnalazioni

“E’ finita tra Gianmarco e Cristina, lei sta male per lui”

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, sembrerebbe che Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si siano lasciati. La rivelazione arriva dopo che l’influencer ha pubblicato una foto di Steri in compagnia di alcuni amici, mentre si trova in Sicilia. A corredo della segnalazione, Deianira ha scritto: “Ve l’ho detto. E’ finita e Cristina sta male per lui”.

Lui in Sicilia avvistato con delle ragazze

Steri è stato avvistato a Terrasini, in Sicilia, con un amico e due ragazze, scatenando nuove speculazioni. Probabilmente saranno amiche dell’ex tronista? Inoltre, un utente ha rivelato a Deianira che Gianmarco avrebbe addirittura cancellato la foto di Cristina dallo sfondo del suo cellulare. La stessa Marzano ha commentato dicendo.

Le ultime dichiarazioni rassicuranti di lui

Negli ultimi tempi, le voci sulla loro relazione avevano iniziato a circolare, suggerendo che tra i due ci fossero stati dei problemi. Nonostante le dichiarazioni pubbliche di Gianmarco, che lo scorso 28 luglio aveva parlato di una storia d’amore felice e in crescita con Cristina: “Siamo stati 24 ore su 24 insieme, quindi è come se stessimo insieme da molto più di due mesi”.

“Uno dei troni più falsi e manipolati di sempre, conoscevo Cristina e il suo mondo”

Adesso le cose sembrano essere cambiate drasticamente. E a commentare la vicenda anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica, con un post su Instagram: “Quando vi dicevo che era un trono falsato tutti a darmi contro. Purtroppo conoscevo molto bene Cristina e il suo mondo. Avevamo avvisato anche Gianmarco di tutto questo, ma stranamente l’ha scelta ugualmente. Uno dei troni più manipolati e falsi degli ultimi anni, ovviamente dopo quello della Sorrentino e Pompei”.

Per il momento non ci sono ulteriori informazioni su Cristina, ma secondo quanto riportato, lei starebbe soffrendo molto per la situazione sentimentale.