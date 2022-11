Nel corso delle anticipazioni del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha ufficialmente annunciato l’ingresso di sei nuovi concorrenti, tra cui Micol Incorvaia, ex fidanzata di Edoardo Donnamaria. Poi in Confessionale ha parlato con Giaele De Donà, molto preoccupata per il suo matrimonio (e potenziale divorzio).

Giaele ha paura del divorzio e fa un appello a Signorini

“Tutti gli equilibri della Casa stanno per essere rivoluzionati. Stasera entreranno sei concorrenti pronti per sovvertire tutte le relazioni che i coinquilini hanno instaurato in questi mesi”, ha annunciato Alfonso.

Poi ha proseguito:

Edoardo è sempre più geloso e possessivo nei confronti di Antonella. E’ bastato un aereo per fargli mettere il broncio. Chissà come reagirà stasera quando si troverà Micol come concorrente visto che hanno avuto una relazione proprio fino alla fine di questa estate. Come reagirà Antonella?

Carolina è in crisi così come Giaele che in confessionale si è confidata con Alfonso facendo un appello:

Come va il cuore? Malissimo! Gli ultimi due giorni sono stati terribili, sono preoccupata per la situazione di mio marito, spero di avere qualche informazione per stasera, pensaci tu! Se non sarà lui a venire a parlarmi sarò io ad andare da lui.

E su Antonino: