Giada Todesco, chi è la sorella di Taylor Mega: scontro per colpa dell’ex fidanzato

Un acceso scontro social ha coinvolto Taylor Mega e sua sorella Giada Todesco. L’influencer, a Dubai per festeggiare il suo 31esimo compleanno, ha attaccato pubblicamente la sorella accusandola di aver intrapreso un viaggio romantico con uno dei suoi ex fidanzati.

Chi è Giada Todesco, la sorella di Taylor Mega

Attraverso le storie di Instagram, Taylor ha sfogato la sua rabbia con parole molto dure: “Il premio miglior mxxxa dell’anno va a parimerito a mia sorella e allo psicopatico del mio ex che sono partiti per un viaggio romantico insieme”.

La Mega non si è fermata qui e ha aggiunto ulteriori accuse, sottolineando episodi inquietanti legati all’uomo in questione, accusato di furto di gioielli e comportamenti da stalker nei suoi confronti.

Accuse e risentimento: cosa ha detto Taylor Mega

Taylor ha dichiarato che non si tratta di un episodio isolato. Secondo l’influencer, Giada avrebbe già cercato in passato di “competere” con lei, prendendo quelli che Taylor definisce i suoi “scarti”:

Non è la prima volta che prende i miei scarti per ripicca o per andare in vacanza sugli yacht.

Visibilmente provata, la Mega ha concluso affermando di aver pianto tutta la notte e di non voler più restare in silenzio. Ha poi espresso dispiacere per i genitori, vittime collaterali di questa tensione familiare:

Mi dispiace per i miei genitori, che non si meritavano queste storie, ma nemmeno io.

Il rapporto tra Taylor Mega e la sorella

Nonostante l’attuale scontro, in passato Taylor Mega aveva descritto il suo legame con Giada in termini molto diversi. In un’intervista del 2021 al settimanale Chi, aveva dichiarato:

Io a Giada dico tutto, è la persona più importante della mia vita, la metto davanti a chiunque, fidanzati compresi.

Chi è Giada Todesco?

Giada Todesco, nata il 19 dicembre 1996, è una healthy lifestyle influencer. Dopo studi in enogastronomia dolciaria e fashion business alla Marangoni di Milano, si è dedicata alla promozione di uno stile di vita sano attraverso i social media.