Jovanotti, Vittorio Feltri e Taylor Mega saranno gli ospiti dell’ultima puntata di Belve. In tutto ciò, però, una domanda sorge spontanea: che fine ha fatto Chiara Ferragni? E cosa sarebbe avvenuto dopo il presunto incontro segreto tra l’imprenditrice digitale e Francesca Fagnani anticipato da Davide Maggio?

A svelare alcuni dettagli aggiuntivi sulla mancata ospitata di Chiara Ferragni a Belve, ci ha pensato il giornalista Gabriele Parpiglia, nel corso della trasmissione radiofonica Protagonisti, su RTL 102.5. Ecco le sue parole:

Tra i nomi dell’ultima puntata di Belve che sono già usciti ci sono Jovanotti, Vittorio Feltri e Taylor Mega. Ma attenzione, perché l’ospitata di Taylor Mega ha una sua ragione. All’inizio era stata annunciata dalla Fagnani, come nel caso di Giambruno, ed aveva parlato di una chiacchierata con Chiara Ferragni. Chiara sarebbe dovuta andare nell’ultima puntata di Belve.

Ma Chiara Ferragni non andrà a Belve, in quanto ancora la Procura stranamente non si è espressa. Quindi gli avvocati le hanno detto ‘dove vai? Aspetta che la procura parli’.

E allora perché chiami Taylor Mega? Ricordiamoci che Taylor Mega è la donna che ha rivelato di aver avuto un rapporto con Fedez durante la storia della Ferragni. Un po’ di ripicca io qui ce la vedo piena totale.