Il GF Vip è senza dubbio un’esperienza unica ma c’è chi, tra gli ex concorrenti, sarebbe persino pronto a bissarla. In queste ore alcuni ex Vipponi della passata edizione del reality condotto da Alfonso Signorini sono stati interpellati da The Pipol Gossip per dire la loro sul famigerato compleanno di Soleil Sorge.

Ex del GF Vip pronti a tornare nella Casa?

Oltre alla domanda di rito se siano o meno stati invitati alla festa di compleanno dell’influencer, gli ex del GF Vip hanno anche svelato se sarebbero pronti a tornare nella spiatissima Casa. Qualcuno, a sorpresa, ha risposto affermativamente.

Giucas Casella alla domanda se gli piacerebbe tornare nel reality ha commentato:

No, basta. Ho già dato in veste di concorrente. Però lascio sempre le porte aperte a tutto. Qualunque programma mi venisse proposto, lo accetterei volentieri.

Cosa dice invece Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani?

Tornerei subito. Purtroppo il mio percorso è stato breve. Vorrei rivendicare me stesso e quello che è stato. Ci tornerei, quindi, senza dubbi!

Particolare invece la risposta di Nathaly Caldonazzo, che alla medesima domanda ha replicato:

Certo, magari il prossimo anno. Più che da concorrente, lo ammetto, da opinionista.