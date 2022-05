Non accenna a placarsi la “guerra” tra i fan di Manuel Bortuzzo e Mara Venier, padrona di casa di Domenica In. La saltata ospitata dell’ex gieffino, proprio in vista della promozione del sui film andato in onda su Rai1, si sarebbe portata dietro sonori strascichi.

Il gesto di Mara Venier indispettisce i fan di Manuel Bortuzzo

Mara Venier, come scrisse DavideMaggio.it, avrebbe ritenuto ormai bruciata l’ospitata di Manuel Bortuzzo a causa della sua presenza a Verissimo il giorno prima:

Visto dalla concorrenza appena 24 ore prima, per la signora della domenica di Rai 1 la partecipazione di Manuel ovviamente non è più interessante.

Eppure, proprio oggi, la conduttrice di Domenica In avrebbe ospitato proprio in chiusura un altro volto Mediaset, Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Nonostante la brevissima ospitata giunta proprio nei minuti conclusivi del programma – anticipata dall’importante collegamento con Maria Falcone, sorella del magistrato antimafia ucciso – Mara ha comunque parlato dell’EP del giovane cantante che si è successivamente esibito. Il tutto non prima di un servizio dedicato al suo percorso ad Amici 21.

Uno spazio, dunque, dedicato alla concorrenza – o comunque ad un suo protagonista – ma soprattutto allo stesso Luigi Strangis che solo ieri era stato ospite di Verissimo, esattamente come era accaduto nel caso di Manuel Bortuzzo.

Un gesto, per questo poco gradito dai fan dell’ex Vippone che lo hanno fatto notare sui social.

Leggo che da Mara, a #DomenicaIn, ci sarà #LuigiStrangis, vincitore di #Amici21.

Ma ieri non è stato a #Verissimo?

Sicuro che non farà la fine di Manuel Bortuzzo? — Sanfrank (@CIAfra73) May 22, 2022

Luigi Strangis ieri era ospite a #Verissimo, oggi l’ho rivisto pure in replica e tra poco a #DomenicaIn Il problema, dunque, era solo Manuel? — Fabiana75% 💙 (@__Fabiana___) May 22, 2022