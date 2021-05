Gaffe Barbara d’Urso: fa gli auguri di compleanno a Little Tony (ma voleva dire Tony Renis) – VIDEO

Gaffe in chiusura di Pomeriggio 5 per Barbara d’Urso. Al termine della puntata di ieri del programma pomeridiano di Canale 5, la padrona di casa ha voluto fare i suoi personali auguri di “Buon compleanno” a Tony Renis, per i suoi 83 anni. Peccato però che proprio sul più bello la conduttrice sia stata vittima di uno scivolone subito diventato virale.

Barbara d’Urso e la gaffe su Little Tony

Ovviamente quella messa a segno da Barbarella si tratta di una gaffe innocua, causata certamente dalla confusione del momento – dopo oltre un’ora e mezzo di diretta – e che l’ha vista inciampare proprio sul nome di Tony Renis.

Amici, oggi compie 83 anni il grandissimo zio Tony, Little Tony! Little Tony? Che ho detto, Dio mio no! Perdonatemi! Tony Renis, il mio grandissimo amico Tony Renis. Un abbraccio, ti voglio bene!

Peccato però che il compianto Little Tony sia morto il 27 maggio 2013. Ma siamo certe che l’amico Tony Renis (Elio Cesari, il vero nome ndr) abbia apprezzato comunque il pensiero della conduttrice ed amica sorvolando sulla gaffe innocente della quale la stessa d’Urso si è subito resa conto, mordendosi la lingua.