Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo: la prima paparazzata ufficiale 

Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo: da settimane ormai si rincorrono i gossip sulla conduttrice di Pomeriggio 5 l’assicuratore 48enne che avrebbe conquistato il cuore di Carmelita.

E ora, ecco che il settimanale Oggi in edicola li ha (finalmente) pizzicati insieme per la prima volta. Ecco cosa si legge a tal proposito:

Il settimanale Oggi in edicola mostra le prime foto di Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo insieme, scattate a Milano il 7 maggio dopo una cena al ristorante per festeggiare, con pochi amici, il compleanno della conduttrice. E l’auto di Zangrillo viene notata e fotografata mentre varca il passo carrabile della casa di Barbara pure all’indomani, dopo il ritorno di lei da Cologno dove ha condotto «Domenica Live».

Barbara D’Urso si proclama single, eppure si rincorre da tempo la voce che il suo cuore sia (finalmente) tornato a battere per Francesco Zangrillo, assicuratore, di recente al centro del gossip perché accostato a Elisabetta Gregoraci (ma lui ha smentito, mentre non l’ha fatto con le voci sulla D’Urso).

Per rispetto della verità non corteggio e non ho inviato fiori alla Signora Elisabetta Gregoraci. Da molto tempo, come ben sanno i miei adorati figli, amo profondamente una donna. E da qui subentra, come sempre, nuovamente, la mia nota riservatezza.