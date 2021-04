Si svolgeranno domani i funerali del Principe Filippo, il consorte della Regina Elisabetta II morto a 99 anni. Alle esequie prenderanno parte anche i nipoti William e Harry. I due fratelli però, un tempo così uniti ma oggi molto distanti, al corteo funebre saranno separati dal cugino, Peter Philips, il figlio della principessa Anna.

Funerali Principe Filippo: Harry e William separati

I due fratelli Harry e William, ai funerali del nonno non indosseranno le uniformi militari come richiesto dalla Regina per non mettere in difficoltà il nipote più piccolo e i due si vedranno solo a Windsor.

Nel corteo, come riporta TgCom24, cammineranno in coppia Carlo e la sorella Anna e alle loro spalle il principe Andrea e il fratello Edoardo. Toccherà poi a Peter Phillips procedere in mezzo ai due fratelli, che ancora non si sono incontrati. Pur essendo arrivato a Londra la scorsa domenica, Harry non ha ancora incontrato il fratello William che lo vedrà solo in occasione del funerale e durante la processione dietro la bara del Principe Filippo dal castello fino alla cappella di San Giorgio saranno distanti.

Ma chi saranno i partecipanti? Sono 30 coloro che parteciperanno ai funerali del Principe Filippo. La lista è stata stilata da Buckingham Palace: Elisabetta II, Carlo, Camilla, William, Kate, Harry, Andrea duca di York con le figlie Beatrice ed Eugenia e i loro mariti Edoardo Mapelli Mozzi e Jack Brooksbank, Edoardo conte di Wessex con la moglie Sofia e i due figli, la principessa Anna con il marito Sir Timothy Laurence e i figli Peter e Zara, Mike Tindall, il conte di Snowdon, lady Sarah Chatto e Daniel Chatto, il duca di Gloucester, il duca di Kent, la principessa Alexandra, Bernhard, principe ereditario di Baden, il principe Donato Langravio d’Assia, il principe Philipp di Hohenlohe-Langenburg e la contessa Mountbatten di Burma.