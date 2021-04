Meghan Markle non parteciperà al funerale del Principe Filippo perché è in dolce attesa del secondo figlio? Questa sarebbe la motivazione “ufficiale” ma non la verità assoluta (almeno secondo ciò che riportano i tabloid).

Meghan Markle assente al funerale del Principe Filippo: ecco il motivo

Secondo il Mirror, infatti, dietro l’assenza della moglie del Principe Harry, volato immediatamente a Londra per dare il suo ultimo saluto al nonno, si nasconderebbe un’altra motivazione distante dal suo attuale stato:

Meghan ha detto che partecipare o meno al funerale del Principe Filippo non cambierà il suo rapporto con la Regina. Ha detto che la Regina comprende la sua assenza e vorrebbe che rimanesse sana e salva per il bambino. Questo è il momento opportuno per Harry di riparare il suo rapporto con suo fratello e suo padre. Non ha bisogno di essere lì per questo.

Pare che la gravidanza non c’entri nulla con l’assenza di Meghan al funerale del Principe Filippo. La Duchessa del Sussex avrebbe deciso di essere assente per evitare che i media le stiano addosso come è accaduto in passato.

Per questo motivo, per non essere al centro dell’attenzione, ha preferito rimanere in America.

Harry ricorda il nonno

Mio nonno era un uomo di servizio, onore, grande humor. Era autenticamente se stesso, con un’arguzia davvero tagliente, e poteva attirare l’attenzione di chiunque in ogni stanza grazie al suo fascino, e anche perché non si sapeva mai cosa avrebbe potuto dire. Sarà ricordato come il più longevo consorte regnante di un monarca, come un militare decorato, un principe, un duca. Ma per me era solo mio nonno: il maestro delle grigliate, leggenda delle battute e sfacciato fino alla fine. So che in questo momento avrebbe detto a noi tutti, birra in mano, “Andate avanti”. Quindi, a questo proposito, nonno, grazie per il tuo servizio, la tua dedizione alla nonna e per essere sempre stato te stesso. Ci mancherai moltissimo, ma sarai sempre ricordato, dalla Nazione e dal mondo. Meghan, Archie e io (così come la tua futura pronipote) avremo sempre un posto speciale per te nei nostri cuori.