Fulvio Abbate ricoverato per un tumore: ecco come sta e il nuovo attacco a Tommaso Zorzi

Fulvio Abbate è stato operato al Policlinico Gemelli di Roma per via di un tumore alla mandibola che aveva già avuto prima del Grande Fratello Vip e ha dovuto nuovamente togliere: ecco come sta dopo l’intervento e il nuovo attacco a Tommaso Zorzi che ha fatto infuriare il web.

Fulvio Abbate ricoverato per un tumore

Sono stato operato per un tumore alla mandibola questa mattina. Mi trovo ricoverato al Policlinico Gemelli, sto bene, sono molto fragile. Ne approfitto per ringraziare tutte quelle persone che mi hanno scritto parole belle di affetto e attenzione.

Queste le parole dell’ex concorrente del GF Vip tranquillizzando gli estimatori.

Ma come sta Fulvio Abbate adesso?

Grazie a tutte e a tutti per le belle parole che ho ricevuto qui in ospedale dove mi sono operato per un tumore alla mandibola, vi voglio bene. Fulvio.

Queste le parole dello scrittore commentato, tra gli altri, anche da Guenda Goria.

Fulvio!!! Un abbraccio fortissimo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fulvio Abbate (@fulvioabbate)

L’attacco a Tommaso Zorzi

Dopo avere raccontato agli estimatore di avere affrontato l’operazione in maniera ottimale, Fulvio Abbate è tornato sui social per un attacco a Tommaso Zorzi: “Alla fine di tutto, al reuccio permaloso del Grande Fratello Vip resterà di aprire una tintoria. All’inaugurazione anche Giorgia Meloni”.