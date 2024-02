Il fratello di Greta lancia una frecciatina a Mirko dopo il ritorno di fiamma con Perla

Josh Rossetti intervistato da Giada Di Miceli ai microfoni di Radio Radio durante “Non succederà più”, ha parlato della sua storia con Monia La Ferrera ed ha lanciato una frecciatina a Mirko Brunetti dopo il ritorno di fiamma con Perla Vatiero.

Il fratello di Greta lancia una frecciatina a Perla e Mirko

Si sapeva che Perla e Mirko sarebbero tornati insieme, per me sono tornati insieme per una questione mediatica, lui è tornato sui suoi passi per una questione di visibilità, non ho dubbi, anche se a me frega poco e niente.

E per quanto riguarda il rapporto con Monia, il fratello di Greta ha aggiunto:

Va tutto alla grande, perché come sapete l’amore è sbocciato prima della primavera. Il giorno in cui io andai a fare la sorpresa a Greta, Monia fu eliminata dalla Casa, quindi ci siamo incontrati nel corridoio dell’hotel, io uscivo dalla stanza, lei anche, ci siamo guardati e lei mi è letteralmente saltata in braccio, perché eravamo sorpresi di vederci così, erano due mesi che mia sorella parlava di me a Monia e lei mi aveva idealizzato, anche se non mi aveva mai visto. Monia è sempre stato il mio tipo e da lì abbiamo iniziato a sentirsi tutti i giorni. Sono stato io a corteggiarla. Ci sentivamo al telefono anche sei ore al giorno, facevamo le videochiamate. Abbiamo avuto il colpo di fulmine e lo step successivo data la distanza è stato accordarci per passare qualche giorno insieme, visto che io sto a Monza e lei a Catania, e siamo stati a Milano. Ci siamo trovati subito, sono cose che capitano una volta nella vita, se sono arrivato al punto di farmi un tatuaggio, con la data del giorno in cui ci siamo conosciuti… per me è significativo, è una cosa che mi ricorderò sempre, a prescindere da come andrà. Se lei si è fatta qualche tatuaggio per me? Può essere…