Francesco Oppini e Tommaso Zorzi in coppia al Grande Fratello? L’ex Vippone commenta

L’attuale edizione del Grande Fratello ha sicuramente bisogno di uno scossone e per questo l’attenzione degli autori si sta concentrando sul passato, e nel dettaglio su alcuni dei protagonisti del GF Vip 5, vinto da Tommaso Zorzi. Lo hanno dimostrato con la sorpresa di Dayane Mello e con l’ingresso di Stefania Orlando dello scorso lunedì. In programma anche quello di Maria Teresa Ruta. Ma cosa ne pensa invece Francesco Oppini?

Gli autori del Grande Fratello puntano tutto sul passato: cosa pensa Francesco Oppini

L’operazione nostalgica messa in atto dagli autori del Grande Fratello, punterebbe a punta a risvegliare l’interesse di un pubblico affezionato a una delle edizioni più seguite della storia del programma.

In tal senso, anche Francesco Oppini, protagonista indiscusso del GF Vip 5 per via della sua amicizia con Tommaso Zorzi, sarebbe stato contattato per un possibile rientro.

In una recente diretta Instagram con Biagio D’Anelli riportata da Biccy.it, Oppini ha dichiarato di aver ricevuto una proposta analoga a quella accettata da Stefania Orlando, ma di aver declinato l’invito.

Quando gli è stato chiesto se avrebbe partecipato al reality in coppia con Tommaso Zorzi, Oppini ha ribadito il suo no, specificando di preferire altre esperienze come L’Isola dei Famosi o Pechino Express, nonostante abbia rifiutato quest’ultimo lo scorso anno.

Sono contento per Stefania, ognuno ha il suo pensiero. Io non ho accettato e non accetterei di farlo, perché per me rimane un’esperienza così unica, che poi rifarla mi toglierebbe la sorpresa iniziale, quello che quando entri non ti aspetti, le sensazioni positive, negative, il travolgimento generale, l’amicizia, l’affetto che si creda lì dentro, i legami, le liti, i fastidi. Per me è una cosa che deve rimanere lì, anche perché poi fortunatamente ho anche altro da fare.

Oppini, in merito alla possibilità di tornare in coppia con Tommaso Zorzi, ha poi replicato:

Se mi proponessero di rientrare in due con Zorzi? Ma no! Un ritorno come concorrente unico? No, a me non piacerebbe […] rifare un programma che ho già fatto no, nemmeno in coppia.

Forse però, Zorzi avrebbe preferito rientrare in coppia proprio insieme all’amica Stefania Orlando, che nella giornata di ieri ha commentato sul suo profilo Instagram.