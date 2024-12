“Il vostro amore è finto”, Eva Grimaldi ribalta Shaila e Lorenzo: il consiglio alla Gatta – VIDEO

Eva Grimaldi è entrata nella Casa del Grande Fratello a gamba tesa, cercando di far aprire gli occhi a Shaila Gatta sull’amore con Lorenzo Spolverato, ecco cosa ne pensa della loro storia d’amore.

“Io non ci credo: secondo me è un amore finto”, ha svelato Eva Grimaldi, poi ha aggiunto: “Io l’ho avuto l’amore finto per tanti anni e riconosco quando è vero amore. Per me il vostro è un amore finto”.

Shaila, dopo il confronto con la mamma, sta incominciando ad avere molti dubbi sulla sua relazione con Lorenzo. Chiedere pareri a chiunque ne è la viva dimostrazione.

Eva Grimaldi già scatenata su Shaila e Lorenzo: “Ascolta tua mamma! Il vostro è un amore finto!”#GrandeFratello pic.twitter.com/Nrbm4jcVKM — GF NEWS (@GF_news_) December 17, 2024

Shaila si è innamorata e si vede, ma non è contraccambiata. Il suggerimento di Eva è quello di proseguire il proprio percorso da sola. La ragazza spiega di voler essere trattata come una regina, ma lui non le dà quello che la ballerina vorrebbe ricevere da un partner.

In più, Lorenzo non fa nemmeno un passo per andarle incontro.

“Viaggia da sola” la sprona Eva, nella speranza che la ballerina possa ritrovare la propria autostima. “Fatti corteggiare” conclude la donna. L’attrice va via lasciando Shaila con un dubbio: sta facendo bene a seguire il suo cuore oppure deve dare retta alla madre e mollare tutto?

Lo sfogo di Shaila con Mariavittoria

Colpita dalle parole di Eva, Shaila si confronta con Mariavittoria ed espone le proprie personali riflessioni sulla sua relazione. Anche lei ha colto delle mancanze nel loro rapporto, non c’è comunicazione, Lorenzo, con la scusa di avere bisogno dei propri tempi, evita di affrontare le discussioni.

La dottoressa, sebbene le consigli di non farsi influenzare, pensa che Shaila sia molto innamorata e, per questo, in grado di sopportare gli sbalzi d’umore del milanese.

“Forse non sono pronta a stare con lui” dice Shaila, amareggiata e confusa. Di certo, Lorenzo le resterà nel cuore ma non immagina un futuro con lui.

Forte della propria esperienza, Mariavittoria consiglia all’amica di non farsi sopraffare dai pensieri.

Shaila precisa di non essere condizionata, il suo amore è innegabile, ma alcuni comportamenti del ragazzo l’hanno costretta a fermarsi.

Magari, un giorno, si renderà conto che questa esperienze è stata formativa per lei, mentre Lorenzo riuscirà a trovare una ragazza che maggiormente si adatti al suo stile di pensiero.

“Come amici eravamo meglio” afferma Shaila triste, consapevole di non essere più davvero felice. Passa le sue giornate a osservare ogni mossa di Lorenzo, sacrificando la vera sé stessa.

“Non sei te” la asseconda Mariavittoria.

Chiudere potrebbe rivelarsi la scelta migliore, ma l’ex velina necessita ancora di qualche altro giorno per poter prendere una decisione ben ponderata.

“A te Lorenzo piace da morire” incalza la dottoressa e Shaila risponde dicendo di aver notato in lui anche degli aspetti che non le piacciono.

Mariavittoria, allora, la mette davanti a una scelta: è davvero pronta a rinunciare a Lorenzo? In fondo, le relazioni sono fatte di compromessi, sono un continuo venirsi incontro.