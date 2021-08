Alla vigilia del nuovo numero, il settimanale Chi oggi ha svelato la gravidanza di Francesca Barra, incinta del marito Claudio Santamaria. Una notizia bellissima che arriva sul finire della stagione estiva durante la quale la coppia ha voluto custodire gelosamente il dolce segreto. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, Francesca sarebbe al quinto mese di gravidanza.

Francesca Barra è incinta: figlio in arrivo da Claudio Santamaria

Un periodo magico, dunque, per Francesca Barra e Claudio Santamaria che presto vedremo al Festival del cinema di Venezia fra i protagonisti del nuovo film di Gabriele Mainetti, Freaks Out. I due sono legati dal 2017, anno in cui si sono sposati a Las Vegas e successivamente a Policoro, dove si erano conosciuti da ragazzi.

La giornalista ha tre figli nati da un precedente matrimonio, mentre l’attore una figlia da una relazione precedente. Il settimanale ha paparazzato la coppia a Pantelleria, luogo molto amato dalla coppia. E proprio dopo la diffusione della lieta notizia, Francesca è intervenuta su Instagram confermando la gravidanza con una foto e scrivendo:

Visto che la notizia è uscita e non posso più proteggerla, ma del resto è una gioia evidente, vi comunichiamo anche qui (perché questa pagina è serena e merita la mia fiducia e dovevo dirvelo io!) che sì, questa che vedete non è la pancia di chi mangia solo panzerotti, ma la somma dei nostri giorni felici. Io e Claudio Santamaria siamo in felice attesa. Ora sì che c’è la pancina. P.s sono molto orgogliosa di avere dei followers così sensibili. In tanti ci avete visti questa estate e nessuno ha mai scritto niente, apprezzo molto. Del resto preferisco la qualità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Barra (@francescabarra1)

Anche i follower, dunque, avrebbero contribuito – a loro insaputa o meno – a custodire il dolce segreto della coppia che ora è stato ufficialmente svelato!