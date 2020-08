“Flavio Briatore è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il Covid-19”. Questo è ciò che riferisce l’Espresso, secondo cui l’imprenditore è arrivato nella struttura milanese nella giornata di ieri, lunedì 24 agosto.

Flavio Briatore ha il Covid, ricoverato: “condizioni serie”

Secondo le prime indiscrezioni, Briatore al momento non si troverebbe in terapia intensiva ma le sue condizioni sarebbero definite “serie”. Il Billionaire, il locale di Porto Cervo (in Sardegna) di proprietà dell’imprenditore, ha chiuso il 17 agosto a seguito dell’ordinanza sulla chiusura delle discoteche emessa dal governo.

Oltre 50 dipendenti sono poi risultati positivi al Covid. L’esito dei tamponi – riporta il quotidiano L’Unione Sarda – è arrivato nella tarda sera di lunedì, confermando la presenza di un focolaio nel locale, chiuso dal 17 agosto. Prima 6 positivi, poi il numero era salito a 11 e in 50 si erano messi in autoisolamento.

Sempre a Porto Cervo, da ieri ha chiuso anche un altro storico locale, il Sottovento, decisione presa dai gestori a seguito di un caso di positività tra lo staff. Proprio il gestore è ricoverato nel reparto Malattie infettive dell’Aou di Sassari dopo essere risultato positivo al Covid-19. L’uomo accusa gravi sintomi della malattia, è sotto osservazione ed è sottoposto ad alti flussi di ossigeno.