Flavio bacia due corteggiatrici, le anticipazioni di Uomini e Donne

Anticipazioni Uomini e Donne 27 ottobre: Flavio bacia Nicole e Martina, Gemma mette fine alla storia con Piero

Nuove vicissitudini in quel di Canale 5. Fanpage.it svela in anteprima le anticipazioni della nuova puntata di Uomini e Donne, registrata oggi, domenica 27 ottobre. Nello studio di Maria De Filippi non sono mancate emozioni, sorprese e decisioni importanti, sia per il trono over che per quello classico.

Trono over, le anticipazioni

Nel parterre femminile, Gemma Galgani ha scelto di chiudere la conoscenza con Piero, il cavaliere che aveva iniziato a frequentare solo la scorsa settimana. La dama torinese, ancora alla ricerca di un amore stabile dopo tante delusioni, ha deciso di interrompere la relazione sul nascere, ritenendo che non ci fossero i presupposti per andare avanti. Diversamente da quanto accaduto con Mario, in questo caso è stata lei a prendere l’iniziativa. La storia con Mario, infatti, l’aveva profondamente segnata: il cavaliere aveva preferito conoscere altre donne, lasciandola delusa e amareggiata.

Nel frattempo, anche Agnese Di Pasquale ha voltato pagina. Dopo una serie di incomprensioni con Federico Mastrostefano, la dama ha deciso di interrompere la conoscenza, accusando l’uomo di mancanza di serietà e di interesse reale. Agnese ha chiuso anche con l’altro Federico, scegliendo invece di riavvicinarsi a Roberto, con il quale intende ripartire da zero, nella speranza che questa volta il percorso possa avere un esito positivo. Sempre per il trono over, Sebastiano ha sorpreso tutti con un bacio a Federica S., mentre per Magda è arrivato un nuovo cavaliere deciso a conoscerla.

Trono classico, le anticipazioni

Passando al trono classico, i riflettori sono stati tutti per Flavio Ubirti. L’ex protagonista di Temptation Island continua a dividere l’opinione del pubblico con le sue scelte. Nelle esterne registrate, il tronista ha trascorso momenti intensi sia con Nicole Belloni che con Martina Cardamone, arrivando a baciare entrambe. Al momento, Flavio non sembra avere una preferenza chiara tra le due corteggiatrici, mantenendo aperte entrambe le possibilità in vista della futura scelta.