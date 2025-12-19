Ferragni di nuovo in tribunale: cosa rischia oggi

Ferragni di nuovo davanti al giudice: l’accusa chiede fino a un anno e otto mesi

Chiara Ferragni è comparsa nuovamente in tribunale oggi, 19 dicembre, per una nuova fase del procedimento che la vede imputata insieme a Fabio Maria Damato, suo ex collaboratore, e a Francesco Cannillo, presidente del cda di Cerealitalia. In questa udienza è la difesa a prendere la parola.

Davanti al giudice Ilio Mannucci Pacini, gli avvocati dell’imprenditrice digitale, Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, punteranno a dimostrare che Ferragni avrebbe agito in buona fede e che nessuno avrebbe tratto un guadagno personale dalle iniziative presentate come benefiche.

Una tesi opposta a quella della procura, che nella precedente udienza ha chiesto una condanna a un anno e otto mesi. Secondo l’accusa, attraverso le campagne legate al Pandoro Balocco “Pink Christmas” del Natale 2022 e alle uova di Pasqua a marchio Ferragni del 2021 e 2022, sarebbe stato ottenuto un profitto ritenuto ingiusto pari a circa 2,2 milioni di euro, oltre a un rilevante ritorno d’immagine.

In particolare, l’operazione con Balocco avrebbe indotto molti consumatori a credere che il prezzo maggiorato del prodotto fosse destinato a finanziare una raccolta fondi per l’ospedale Regina Margherita di Torino. Ferragni ha parlato di un problema di comunicazione, ma per l’accusa si tratterebbe invece di un meccanismo ingannevole, ipotizzando il reato di truffa anche per le altre iniziative contestate.