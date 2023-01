La storia di Valentina e Stefano a C’è posta per te non è solo una storia di tradimento. Secondo i Ferragnez è anche la storia di una relazione tossica nella quale la moglie farebbe bene ad allontanarsi dall’uomo al quale ha inviato la busta, chiedendo perdono in lacrime.

Ferragnez e Sabrina Ferilli commentano C’è posta per te

In tanti ieri sono stati sintonizzati sulla rete ammiraglia di casa Mediaset per guardare la prima puntata di C’è posta per te. Tra gli spettatori, anche Fedez e Chiara Ferragni così come Sabrina Ferilli. E sia i Ferragnez che la nota attrice non hanno risparmiato i loro commenti nei confronti della storia di Valentina e Stefano.

I Ferragnez hanno preferito il divano di casa e la prima puntata stagionale di C’è posta per te alla vita mondana. Ed ovviamente non potevano che documentare il tutto sui loro social, compreso il loro punto di vista sulla relazione tra Valentina e Stefano. Lei ha tradito il marito dopo 16 anni insieme, gli ultimi due caratterizzati da una pesante umiliazione da parte dell’uomo che sarebbe solita additarla come “c*gliona” e “stupida” anche in presenza di estranei.

“Amore scandalizzata, dai dì la tua su questa puntata”, ha esordito Fedez dal divano. E Chiara gli ha fatto prontamente eco:

Scappa! La relazione più tossica, l’uomo più tossico, tutto quello che non dovrebbe essere una relazione.

A guardare la puntata è stata anche Sabrina Ferilli, che ha fatto sapere cosa ne pensava nelle sue IG Stories.