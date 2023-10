Fedez parla per la prima volta di salute mentale in TV e fa delle precisazioni: “Ecco perché balbetterò” – VIDEO

Fedez dopo il tumore al pancreas ha confessato di essere caduto in un vortice molto difficile di depressione e problemi di salute mentale che non ha mai nascosto cercando di sensibilizzare i suoi numerosissimi follower.

Dopo aver vinto la battaglia contro il tumore, Fedez è stato ricoverato in ospedale a causa di due ulcere che gli hanno causato un’emorragia interna. È stato sottoposto a un’operazione d’urgenza e grazie a due trasfusioni di sangue, le sue condizioni sono migliorate.

Prima dell’intervista a Che tempo che fa da Fabio Fazio, proprio Federico ha voluto fare delle precisazioni:

Sarà un’intervista in cui parlerò di un tema molto importante per me, di cose di cui non ho mai parlato in pubblico, sono parecchio agitato. Dovrebbe essere intorno alle 22. Ci tengo a fare una piccola premessa, a mettere le mani avanti: è possibile che durante l’intervista quando parlo di certe cose che mi sono successe mi parta il balbettio. Se mi vedrete balbettare non preoccupatevi, sto bene. Solo che parlare di certe cose mi fa parlare a scatti ogni tanto. Ma è tutto normale.

Fedez ha recentemente parlato apertamente dei suoi problemi di salute mentale. Ha rivelato di aver sofferto di una “depressione acuta” che è sfociata in un “attacco ipomaniacale” dopo la diagnosi del tumore al pancreas.

Ha iniziato a prendere degli psicofarmaci per gestire la sua condizione.

Un attacco ipomaniacale è un disturbo mentale che può manifestarsi in persone con determinati tipi di disturbi dell’umore, come il disturbo bipolare.

I sintomi possono includere elevati livelli di energia, riduzione del bisogno di sonno e comportamento impulsivo.

Fedez ha anche parlato della necessità di curare la salute mentale e ha sottolineato l’importanza del supporto nella gestione di questi problemi.

Ha ricevuto trattamenti per la depressione, tra cui scosse elettromagnetiche al cervello.

Perché Fedez balbetta

Fedez ha recentemente avvertito i suoi fan che potrebbe balbettare durante la sua intervista televisiva con Fazio. Ha spiegato che questo potrebbe accadere quando parla di certi argomenti che gli sono accaduti, causando a volte un balbettio.

Ha assicurato ai suoi fan che non c’è motivo di preoccuparsi se dovesse balbettare, perché sta bene. Fedez ha anticipato che parlerà di temi importanti, di cose di cui non ha mai parlato in pubblico.

La balbuzie è un disturbo molto comune che può presentarsi in momenti di particolare stress e ansia.