L’ospite più atteso di Fabio Fazio, nella terza puntata di ieri, è stato Fedez. Il rapper aveva annunciato la sua presenza, anticipando che avrebbe parlato di un tema a lui molto caro, ovvero la salute mentale. Se, infatti, fisicamente va molto meglio, sul piano psicologico Fedez sta ancora seguendo il suo personale e complesso percorso.

Fedez parla di salute mentale in tv: appelli e attacchi

Nel corso della sua intervista, sono stati svariati i temi trattati da Fedez, a partire da come la malattia lo abbia cambiato:

La malattia mi ha fatto capire l’importanza del tempo, di quanto una ferita abbia bisogno di tempo per essere curata. Mi ha fatto capire tantissimo l’importanza della salute mentale e di quanto questo tema sia una emergenza concreta. Dopo l’ultimo episodio, la paura è tornata abbastanza, non mi aspettavo in così poco tempo di rischiare la vita nuovamente, un po’ ci pensi, è inevitabile.

A proposito di salute mentale – che poi è stato il tema centrale dell’intera intervista – Fedez ha lanciato un appello alla premier Giorgia Meloni:

È un’emergenza tangibile e concreta, nessuna persona con potere decisione ne parla. Volevo cogliere l’occasione per dire una cosa: lo scorso governo ha stanziato per il bonus psicologo 25 milioni di euro, che hanno coperto solo il 10% della domanda, quindi il 90% è rimasto a bocca asciutta. Con la nuova finanziaria, il nuovo governo ha deciso di tagliare i 25 milioni, che erano comunque insufficienti, e di portarli a 5. Quello che voglio chiedere, sommessamente, a Giorgia Meloni e a Giorgietti è di non tagliare questi soldi perché significherebbe sputare in faccia a persone che ne hanno bisogno.

Anche per questo, con la sua fondazione, l’intento del rapper è quello di aprire un centro di assistenza psicologica gratuita per giovani che soffrono di problemi di salute mentale:

Con la mia fondazione, il mio sogno è quello di aprire un centro di aggregazione che fornisce assistenza sanitaria gratuita a giovani con problemi di salute mentale. Sarebbe bello ottenere qualcosa di concreto.

Poi è passato a commentare il suo rapporto con i social:

Ci sono ancora delle cose private, quello che raccontiamo sui social è quello che decidiamo noi. Rispetto al racconto della malattia, sul quale molte persone mi hanno accusato di essere un pornografo del dolore, non sono d’accordo. Quando ho vissuto quella problematica, riprendermi era una forma di distrazione. Quel tipo di testimonianza, per chi sta affrontando un percorso simile, può essere qualcosa in cui immedesimarsi.

E per concludere, un attacco a Selvaggia Lucarelli, che non ha mai citato ma il cui riferimento è evidente, alla luce dei precedenti:

Una giornalista che ora non è più giornalista mi ha definito narcisista patologico. Ecco da una persona che dovrebbe avere dimestichezza con le parole, mi aspetto che su alcune cose come la salute mentale si esprima in maniera diversa.