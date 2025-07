Fedez pubblica la prima foto con la nuova fidanzata

Fedez ha finalmente ufficializzato la sua relazione con la giovane stilista Giulia Honegger, condividendo la prima foto insieme sui suoi social. Il rapper 35enne, sempre al centro dell’attenzione mediatica, ha deciso di condividere con i suoi fan un momento intimo della sua nuova storia d’amore.

La foto è apparsa nelle Instagram Stories di Fedez (che recentemente ha dichiarato a quanto ammonta il suo patrimonio, qui per scoprirlo). La coppia ha anche pubblicato uno scatto romantico in cui i loro volti sono accostati all’interno di un cuore fatto con le mani. Giulia, che mantiene un profilo discreto, è stata fotografata mentre si rilassa accanto al rapper, con una consolle della PlayStation tra le mani, intenta a giocare a un videogioco. Il tutto sembrava suggerire una complicità e una naturalezza che i fan hanno subito apprezzato.

La villa in Sardegna: un ritiro privato per Fedez e Giulia

La coppia si trova in Sardegna, nella villa che Fedez affitta ogni anno per le sue vacanze estive. Un luogo che, ormai, è diventato una sorta di rifugio per lui. Tra feste private, dj set sulla Costa Smeralda e uscite in barca, Fedez sembra godersi ogni momento di relax. Non dimentica però i suoi impegni lavorativi: progetti musicali, il suo celebre podcast e altre iniziative che lo vedono sempre attivo anche in vacanza.

Giulia, pur mantenendo una certa riservatezza, è diventata la sua compagna inseparabile. Se da un lato il rapper è sempre stato molto aperto con i suoi follower, dall’altro Giulia sembra preferire il silenzio mediatico, ma questo non le impedisce di mostrarsi insieme a Fedez con naturalezza.

Dopo il divorzio da Chiara Ferragni: un nuovo inizio per Fedez

Fedez è reduce dalla separazione con Chiara Ferragni, la famosa influencer con cui ha avuto due figli, Leone e Vittoria. Dopo vari rumors e presunti flirt, questo sembra essere il momento in cui Fedez ha deciso di “ufficializzare” una nuova relazione. Dopo mesi di attesa e speculazioni sui media, la foto pubblicata con Giulia sembra segnare un nuovo capitolo della sua vita privata.

Il rapper ha sempre condiviso con i suoi fan i momenti più importanti della sua vita, ma questa volta ha scelto di farlo in modo più discreto. Nonostante i tanti alti e bassi della sua vita sentimentale, Fedez sembra ora pronto a costruire qualcosa di serio accanto a Giulia.