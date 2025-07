Fedez svela a quanto ammonta il suo patrimonio

Ecco a quanto ammonta il patrimonio di Fedez.

Fedez parla del suo patrimonio: “Non vivo per il denaro. Oggi ragiono più da imprenditore che da artista”

Nel corso degli ultimi 15 anni, Fedez è diventato una delle figure più influenti e riconoscibili dello spettacolo italiano. Lo abbiamo conosciuto prima come rapper, poi come volto della TV, imprenditore digitale, protagonista del gossip e ora anche autore in arrivo nelle librerie. Ma in tutto questo, il lato imprenditoriale di Federico Lucia è rimasto spesso nell’ombra. A fare chiarezza ci ha pensato lui stesso, durante una lunga intervista concessa a Forbes Italia, in cui ha parlato apertamente di investimenti, società, soldi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Forbes Italia (@forbesitalia)

Oltre la musica: il patrimonio della holding di Fedez

Parlando del suo assetto finanziario, Fedez ha rivelato che la sua holding familiare, Zedef Srl, possiede oggi un patrimonio superiore ai 20 milioni di euro. Un traguardo raggiunto anche grazie alla crescita costante della controllata DOOM Entertainment, una delle realtà di riferimento nella sua galassia di progetti:

“DOOM cresce ogni anno di circa il 30%, anche dopo un periodo mediatico molto complicato. Ma da quell’esperienza ho imparato molto e ora sto valutando di entrare anche nel settore del risk management.”

Nonostante le cifre importanti, il rapper ci tiene a precisare che la motivazione dietro le sue scelte non è mai stata esclusivamente economica:

“Non ho mai avuto un legame ossessivo con il denaro. Da tempo la priorità nei miei progetti è rappresentata dalla creatività e dall’adrenalina, non dal guadagno.”

“La musica? Non è più il mio core business”

Pur avendo costruito la sua popolarità grazie alla musica, oggi Fedez considera quella carriera secondaria rispetto al suo mondo imprenditoriale:

“La musica per me resta un modo per esprimermi, ma non rappresenta più il fulcro dei miei guadagni. Ho sempre voluto essere economicamente indipendente dalla mia carriera musicale, per potermi esprimere liberamente senza pressioni commerciali.”

Alla domanda se si senta più artista o imprenditore, la risposta è lucida:

“È più facile per me ragionare da imprenditore. Il mio lato creativo è più tormentato, ha bisogno di più tempo e libertà. L’altro lato, quello da manager, è più concreto e risponde meglio alla mia visione del lavoro.”

Il caso Villa Matilda: comprata per 5 milioni, venduta a 13

Tra gli argomenti toccati c’è anche la vendita dell’ormai famosa Villa Matilda, la residenza di lusso acquistata insieme a Chiara Ferragni sul Lago di Como. Situata a Pognana Lario, la proprietà era stata comprata per circa 5 milioni di euro, ma secondo quanto riportato dallo stesso Fedez, sarebbe stata rivenduta per ben 13 milioni.

“Non mi occupo attivamente di immobiliare, non è il mio campo. Ma l’operazione sul lago è andata bene, c’è stato un margine importante. Detto questo, vendere casa per me è una seccatura, non è un ambito che mi appassiona.”

Popolarità o ricchezza? La risposta di Fedez

Alla fine dell’intervista, a Fedez è stato chiesto se oggi preferirebbe essere più ricco o più famoso. La sua risposta è arrivata senza esitare: