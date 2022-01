Il cambio di rotta repentino di Federica Calemme nei confronti di Gianmaria Antinolfi ha disorientato l’intera Casa del Grande Fratello Vip. La bella influencer dopo aver baciato l’imprenditore ha ricominciato a pensare al ragazzo che “l’aspetta” fuori.

“Non me l’aspettavo”, il cambio di rotta di Federica confonde Gianmaria

“Ho un pensiero più forte fuori”, ha fatto sapere Federica Calemme. A questo punto Gianmaria è apparso decisamente confuso dopo le sue parole, tanto da affermare:

Io ero confuso, tu hai fatto un cambio repentino in tutto. Mi aspettavo questi ultimi dieci giorni in maniera completamente diversa. Allontanarmi da te non è stato facile.