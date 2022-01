“Sono 4 mesi che non apro bocca”: Barù smentisce Katia, lei punge “c’hai una linguaccia!” – VIDEO

Finalmente qualcuno inizia a dire in faccia a Katia Ricciarelli ciò che realmente pensa di lei. Nelle passate ore è stato Barù a farlo, replicando ad una esternazione della cantante lirica. Ma ovviamente la Ricciarelli ha prontamente ribattuto offendendo a suo modo il concorrente, seppur con fare “ironico”.

Barù replica a Katia

Katia ha sempre ammesso di “amare” Barù per il suo modo schietto e ironico di affrontare le vicende nella Casa, ammesso che però non riguardino lei in prima persona. Durante una conversazione con il Vippone, infatti, la concorrente ha esordito:

Ragazzi, 50 anni di lavoro e adesso sono 4 mesi che non apro bocca. Mai è successo, mai…

Barù ha ascoltato in silenzio la frase per poi intervenire (inevitabilmente):

Beh, ora… aprire bocca, la apri anche abbastanza…

La cantante, risentita dal commento del Vippone, ha prontamente replicato:

Ho imparato da te, c’hai una linguaccia… Almeno ogni tanto dico qualche cosa di giusto, tu? Bleah…

Il silenzio di Barù si è rivelata la migliore risposta.