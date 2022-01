C’è chi non crede particolarmente ai sentimenti di Biagio D’Anelli nei confronti di Miriana Trevisan, ma la verità è che il giovane opinionista proverebbe qualcosa di forte nei confronti della Vippona, della quale ha preso le difese contro le accuse di Katia Ricciarelli.

Alle accuse pesantissime di Katia, soprattutto in merito al suo ruolo di madre, è intervenuto anche Biagio D’Anelli tra le pagine del settimanale Nuovo Tv, attaccando a tono la cantante lirica:

Miriana ha fatto benissimo a difendersi, perché la Ricciarelli non può permettersi di dire: “Una mamma non può fare queste cose”. Che cosa ha fatto di male? Ha baciato un uomo che l’ha rispettata e l’ha corteggiata per 28 giorni in maniera pulita e naturale.