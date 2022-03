Fabrizio Corona ha fatto una critica (assurda) a Federica Calemme, ex concorrente del Grande Fratello Vip e modella campana dall’oggettiva bellezza.

L’ex re dei paparazzi ha postato una fotografia di Federica Calemme mentre passeggia al fianco di Gianmaria Antinolfi indossando un abito corto. Corona ha pensato bene di associare le gambe della modella a quelle di un giocatore di calcio (inserendo l’immagine di un calciatore al fianco).

Da un parte la storia di uno sfigato che fa bodyshaming dall’altra parte una regina bellissima da far invidia a chiunque che asfalta uno sfigato 😌 pic.twitter.com/Li25EoRMAn

Il catanese ha aggiunto anche la canzone “Ma le gambe” delle sorelle Marinetti. Iconica la risposta di Federica che nelle sue storie di Instagram ha semplicemente scritto: “Sfig*to!”.

Amiamola!

Signora regina. C’è chi ha la 👑 solo nel cognome e chi ce l’ha davvero in testa. #jeru #gianfede pic.twitter.com/ooeGm2IYtp

“Quando hai a che fare con una persona che si crede superiore agli altri e ne è fermamente convinta, ridici sopra e assecondala, perché non è bello rovinare i sogni di un idiota”. SEMPRE DALLA TUA PARTE…❤️ #gianfede #jeru pic.twitter.com/TPhdWizs20

THE CROWN HA AVUTO THE AUDACITY DI CRITICARE QUESTA DEA SCESA IN TERRA @FedericaCalemme PUÒ SOLO BACIARE LA TERRA DOVE CAMMINI ❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹TI AMIAMO #JERÙ #GIANFEDE pic.twitter.com/XprGwhE70g

