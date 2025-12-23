Falsissimo, cosa viene svelato nella parte a pagamento

Falsissimo, cosa emerge davvero dalla sezione riservata agli abbonati: “Si parla di un bacio”

Fabrizio Corona, ormai da tempo, ha trasformato le sue inchieste in un vero e proprio prodotto editoriale strutturato: una parte accessibile a tutti, in cui viene tracciato il quadro generale della storia, e una sezione riservata agli abbonati, dove compaiono dettagli aggiuntivi, retroscena e interpretazioni più approfondite. Anche Falsissimo – Il Prezzo del Successo: Parte Nuova segue esattamente questo schema.

Nella versione gratuita, Antonio Medugno ricostruisce la serata e la notte trascorse nell’abitazione di Alfonso Signorini. È però nella parte a pagamento che il racconto si fa più esplicito: qui vengono descritte una serie di situazioni che, secondo Medugno, lo avrebbero profondamente turbato. Si parla di un presunto bacio, di un ipotetico incontro in bagno e, soprattutto, di un gesto interpretato come inappropriato, ovvero una mano poggiata sulla coscia. Sempre stando alla narrazione proposta da Corona, tali episodi sarebbero supportati da conversazioni private, poi allegate alla denuncia presentata dal modello.

Le voci dei familiari e il parere legale

All’interno dello speciale riservato agli abbonati trovano spazio anche interventi esterni. Corona dà la parola sia a un avvocato sia al padre di Medugno, che racconta il proprio smarrimento e la sofferenza vissuta dalla famiglia:

«Non sapevo nulla, Antonio non me ne aveva mai parlato. L’ho cresciuto con principi solidi e non ho mai pensato che potesse scendere a compromessi. È una persona pulita e lo conosco bene. Ha fatto bene a denunciare, per tutelarsi. Siamo stati tutti molto male, ho provato rabbia, ma ora voglio giustizia: la cosa fondamentale è che mio figlio venga riconosciuto per quello che è».

Il capitolo Donadei e le presunte chat

Successivamente, Corona amplia il discorso soffermandosi su Davide Donadei. Mostrando presunte conversazioni WhatsApp, sostiene che tra Donadei e Alfonso Signorini ci fosse un rapporto già prima dell’ingresso dell’ex tronista al Grande Fratello Vip. Una versione che contrasterebbe con quanto dichiarato pubblicamente da Donadei, secondo cui non ci sarebbero mai stati incontri privati prima del reality. Le chat, però, suggerirebbero un incontro avvenuto a Roma.

Le scuse e l’audio finale

La puntata si chiude con una rettifica importante: Corona porge pubblicamente le sue scuse a Pierpaolo Pretelli, accusato in precedenza di aver inviato un video privato a Signorini. «Il filmato che avevamo annunciato era in realtà un contenuto vecchio. Chiediamo scusa a lui e anche a voi», chiarisce.

Nel finale viene inoltre trasmesso un audio inedito di Fariba Tehrani. Il messaggio vocale, il cui destinatario non è specificato, non risulta di immediata interpretazione, ma contiene parole di apprezzamento per il coraggio di Corona, accompagnate dalla ferma intenzione di proteggere sia la figlia Giulia Salemi sia il genero Pierpaolo Pretelli.