Signorini denuncia Corona: le parole dell’avvocato

Signorini denuncia Corona: sequestro di Falsissimo e la replica del legale

La notizia era nell’aria da giorni, ma ora è ufficiale: Alfonso Signorini ha presentato una denuncia contro Fabrizio Corona. A confermarlo è stato lo stesso conduttore del Grande Fratello Vip, contattato dal Corriere della Sera a circa due giorni dall’uscita della puntata di Falsissimo intitolata Il Prezzo del Potere. Signorini ha preferito non entrare nel merito delle accuse mosse nei suoi confronti, spiegando di aver già “messo tutto in mano ai suoi legali”.

Nel frattempo, l’ex direttore di Chi è apparso in diverse trasmissioni televisive, da Dentro la Notizia con Gianluigi Nuzzi a Mattino 5 con Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Parallelamente, però, si è mossa anche la giustizia, come già accaduto nei mesi scorsi in un altro caso mediatico che aveva coinvolto Raoul Bova.

All’alba di domenica 21 dicembre, su disposizione della Procura di Milano, la Polizia si è presentata a casa di Fabrizio Corona. Secondo quanto emerso, ben quattordici agenti hanno effettuato una perquisizione, sequestrando tutto il materiale video destinato alla seconda parte di Il Prezzo del Potere, che sarebbe dovuta andare online nei giorni successivi.

Le parole dell’avvocato di Corona

Prima della pubblicazione di ogni puntata di Falsissimo e On Air su YouTube, Fabrizio Corona si confronta abitualmente con il suo legale, Ivano Chiesa, per valutare i limiti legali dei contenuti. Proprio l’avvocato Chiesa è stato contattato da FanPage e ha chiarito i termini della denuncia presentata da Signorini, che riguarderebbe una presunta diffusione illecita di contenuti privati.

“L’ipotesi che fanno è il revenge porn, quindi hanno sequestrato il materiale che secondo loro era pertinente al reato. I poliziotti ci sono andati alle 7 del mattino, come sempre quando c’è di mezzo Fabrizio e si scatena la terza guerra mondiale. Mi auguro la stessa solerzia e la stessa tempestività quando avranno analizzato il materiale. Secondo me non si tratta di revenge porn. Dov’è il reato di revenge porn quando comunico al popolo che potrebbe esserci qualcosa di gravemente illecito nel comportamento di un personaggio pubblico? Capisco che il personaggio pubblico abbia presentato una denuncia e che la Procura della Repubblica adotti i suoi provvedimenti. Adesso hanno preso il materiale e, come ho detto prima, mi aspetto la stessa solerzia e la stessa tempestività da parte della Procura quando lo avranno analizzato, soprattutto in relazione ai reati gravissimi che contiene. Sul fatto che si tratti di revenge porn, discuteremo”.

Nonostante il sequestro e l’indagine in corso, Fabrizio Corona non sembra intenzionato a fermarsi: nelle ultime ore ha già ripreso a registrare nuovi contenuti, che – secondo quanto filtra – potrebbero essere diffusi a breve.