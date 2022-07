Fabrizio Corona, viaggio di nozze anticipato: chi è la sua futura moglie

Fabrizio Corona pronto per il matrimonio anticipa la luna di miele. L’ex re dei paparazzi ha ritrovato la serenità sentimentale tra le braccia della modella 26enne Sara Barbieri che sposerà a breve.

La coppia dovrebbe sposarsi alla fine dell’estate e, nel frattempo, si sta godendo una bella vacanza d’amore sull’isola di Capri, tanto da far pensare ad un viaggio di nozze anticipato.

Fabrizio e Sara sono scappati dalla città per godersi una romantica fuga d’amore a Capri, condividendo qualche fotografia tramite i social. Proprio per questo motivo, sul profilo Instagram della modella appare lo scorcio di una camera con un balcone affacciato direttamente sul mare.

Poi un selfie insieme al futuro marito e un viaggio con lapecar. Anche Fabrizio Corona, tornato da poco su Instagram con un account nuovo di zecca, pubblica un video mentre stringe tra le braccia la sua futura moglie.

Tra le pagine del settimanale Chi, l’ex re dei paparazzi aveva parlato per la prima volta della fidanzata Sara Barbieri:

Con lei non ho mai postato foto, non mi sono mai mostrato. Ma stiamo insieme da un anno, con lei convivo da un anno, con lei e con Carlos”.

Il matrimonio? Arrivato a questa età ha un significato più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nullatenente. É vero, ha 26 anni in meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare.